Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: "Canımıza can geldi"
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Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: "Canımıza can geldi"

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Ekonomi

Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: "Canımıza can geldi" Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen Gaziantep esnafı, kısıtlamaların kalkmasıyla eski günlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: "Canımıza can geldi"

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen Gaziantep esnafı, kısıtlamaların kalkmasıyla eski günlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gelemeye başlamasıyla satışların artmasına sevinen esnaf, "Canımıza can geldi" diyerek sevincini dile getirdi.

Adını 'Almancı' olarak tabir edilen gurbetçilerden alan Almacı Pazarı'nda yöresel ürün satışı yapan Fatih Özsefil, "Turisti özlemişiz, pandemi sürçünde herkes burada birbirimize bakıp çay içiyorduk ama şimdi kendimize geldik. Gurbetçi arkadaşlarımızda geldi, onlar bizi, biz onları görünce sevindik yani canımıza can geldi" dedi.

"Fıstık fiyatlarında yüzde 80 artış bekliyoruz"

Gaziantep'te, birçok üründe hasadın başladığını ifade eden Özsefil, "Taze fıstık yeni çıktı, biraz fiyatı yüksek ama yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Kurutmalıklar da yeni mahsul olarak geldi. Oğuzeli ilçemizde kadınların yaptığı kurutmalıkları alıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre yükseldi fakat bir ay sonra sezon biraz durunca fiyatlar tam ortaya çıkar, belli olur. Bu sene fıstıkta yüzde 80 yükselme durumu var" diye konuştu.

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Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'
Turistlerin gelmesi esnafı sevindirdi: 'Canımıza can geldi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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