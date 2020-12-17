Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı

17.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:57
Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Medipol Başakşehir, kupada adeta Turgutluspor'a patladı. Turuncu beyazlılar, 2. Lig ekibi karşısında tur vizesini 7-0'lık etkileyici bir skorla aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında 2. Lig ekibi Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı üstün bir oyunla farklı kazandı.

Başakşehir'in golleri, 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 69. dakikada Nacer Chadli, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte turuncu lacivertliler, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Merve Dizdar Nilgün Belgün
Spor Falcao Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 20:57:15. #1.14#
title