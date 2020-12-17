Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Medipol Başakşehir, kupada adeta Turgutluspor'a patladı. Turuncu beyazlılar, 2. Lig ekibi karşısında tur vizesini 7-0'lık etkileyici bir skorla aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında 2. Lig ekibi Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı üstün bir oyunla farklı kazandı.

Başakşehir'in golleri, 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 69. dakikada Nacer Chadli, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte turuncu lacivertliler, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.