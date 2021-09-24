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Turgutluspor ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor ilk peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçından puan alamayan Turgutluspor, yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

ÇORUM (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçından puan alamayan Turgutluspor, yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik direktör Kazım Akgün, taraftarlarının önünde ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi. Akgün, "Kötü gidişe son vereceğiz. Bu tablodan bir an önce kurtulacağız" dedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ev sahibi olduğu yemekte de moral depoladı. Çetin Akın, düzenlenen yemekte, "Kendi sahamızda oynayacağımız Çorum FK maçında takımımıza başarılar diliyorum. Şansız bir süreçten geçiyoruz. Bu kötü gidişatın Çorum FK maçı ile son bulacağına inanıyorum. Sizlere inancım tam" şeklide konuştu.


Turgutluspor ilk peşinde

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