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Turgutluspor'da Mithat'ın güveni tam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarı finalde Esenler Erokspor'u geriden gelip 2-1 yenerek pazar günü oynanacak finalde Karşıyaka'nın rakibi olan Turgutluspor'da takım kaptanı Mithat Yaşar, 20 yıl sonra döndüğü memleketine şampiyonluk getirmek istiyor.

Turgutluspor'da Mithat'ın güveni tam
24.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:55

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarı finalde Esenler Erokspor'u geriden gelip 2-1 yenerek pazar günü oynanacak finalde Karşıyaka'nın rakibi olan Turgutluspor'da takım kaptanı Mithat Yaşar, 20 yıl sonra döndüğü memleketine şampiyonluk getirmek istiyor. Turgutlu'da Yedi Eylül İdmanyurdu Kulübü'nden yetişip 1999'da henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer olan 34 yaşındaki Mithat, 20 sene sonra kaptan olarak döndüğü memleketinin takımı Turgutluspor'la kariyerindeki 3'üncü şampiyonluğu hedefliyor. Erokspor önünde takımı 1-0 mağlupken oyuna girip yaptığı asistle yarı finalin gidişatını değiştiren tecrübeli orta saha oyuncusu, final öncesi Turgutlu halkının coşkusunu her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Bu sezon 4 gol atan Mithat, Turgutluspor'un üst ligleri hak ettiğini belirtti. Mithat, "Bu sene benim için çok özel ve güzel bir sene oldu. 20 sene önce Turgutlu'dan 14 yaşında ayrıldığımda Fenerbahçe altyapısına gitmiştim. Turgutlu'ya yıllar sonra geri döndüğümde takım kaptanı olarak görev verildi. Takım arkadaşlarımla çok uyumlu ve güzel bir sene geçirdik. Play-Off'ta Erokspor'u eleyip final hedefimize ulaştık. Şimdi sıra finale geldi. Tüm Turgutlu'nun desteğini arkamızda hissederek finali de kazanmak istiyoruz. Kariyerimde daha önce 2 şampiyonluk yaşadım. Allah nasip ederse bu 3'üncü olacak ve en anlamlısı bu olacak. Çünkü memleketimde şampiyonluk yaşamak hayatımın geri kalanında unutamayacağım, çocuklarıma anlatabileceğim çok güzel bir anı olacak" dedi.


Kaynak: DHA

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