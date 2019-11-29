Turgutluspor'da hedef Karşıyaka

29.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:49

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Kozanspor'u 3-0 yenerek karabulutları dağıtan Turgutluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer ve kaptan Mithat Yaşar, İzmir'e mutlak 3 puan için gideceklerini söyledi. Kozanspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirten Biçer, "Karşıyaka maçı tekrar zirvenin içerisinde olmak adına çok önemli. Eksiklerimiz var ve Karşıyaka önemli bir takım. Uzun zamandır bir arada oynayan bir futbolcu grubu var. Pazartesi günü herkesin keyif alacağı bir müsabakaya çıkacağız. 3 puanla döneceğimize inancım tam" dedi. Mithat ise seri başlatacaklarını ifade ederek, "Sezon başı itibarıyla ilk 3 haftada güzel bir gidişatımız vardı. Ardından düşüşe geçsek de son galibiyet bize özgüveni getirdi. Karşıyaka ile güzel bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz hem puan olarak hem sıralama olarak iyi durumda. Ancak tek hedefimiz evimize galibiyetle dönmek ve bunu başaracağız" diye konuştu.



Kaynak: DHA