Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı - Haberler Spor
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Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı

Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak başlayan Turgutluspor, teknik direktör Nazım Gülay'ın düzenlediği moral kahvaltısında bir araya geldi.

SİVAS (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak başlayan Turgutluspor, teknik direktör Nazım Gülay'ın düzenlediği moral kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Başkan Ahmet Daşkan, yöneticiler Ali Hikmet Nasuhoğlu ve Fahrettin Solmaz, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeli katıldı. Nazım Gülay, organizasyonda, "Önümüzde zorlu bir Bayburt Özel İdarespor deplasmanı var. Bu maç öncesi moral aşılamak için hep birlikte olmak istedik. İnşallah bu birlik beraberliğimizi de maça yansıtıp, iyi bir sonuçla Bayburt'tan döneceğiz" dedi.

Kahvaltı sonunda yaş günü olan Rıdvan Aykan'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.


Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı

Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sivas, Gülay, Spor, Haber

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