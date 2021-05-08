Turgutlu'da 360 litre kaçak şarap ele geçirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 360 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 360 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9'ncu JASAT ekipleri, Çepni·dere Mahallesinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak içki ürettiği tespit edilen B.B.'ye (28) ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 360 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan B.B., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen