Turgay Zeytingöz: "Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiası için çalışacağız"

- Turgay Zeytingöz: "Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiası için çalışacağız" Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, "Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiasının olması gereken yerde olması için çalışacağız, ona göre kadro kuruyoruz" diye konuştu.

- Turgay Zeytingöz: "Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiası için çalışacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, "Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiasının olması gereken yerde olması için çalışacağız, ona göre kadro kuruyoruz" diye konuştu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekiminin ardından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için bu sene hem yönetim ve hem kendileri için yeni bir oluşum olduğunu ifade eden Zeytingöz, "Bu oluşumun içindeki en önemli paydaşlar yol arkadaşımız olacak. Galatasaray camiasını, taraftarını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Geçen sezon Galatasaray için tatsız geçti ama bazen böyle sezonlar herkesin başına gelebilir. Bunu da kaza olarak değerlendirmek lazım. Galatasaray camiasının hak ettiği yerler orası değildir hiç bir zaman. Bu sene yenilmez armada ruhuyla Galatasaray camiasının olması gereken yerde olması için çalışacağız, ona göre kadro kuruyoruz. Altyapı için ciddi proje ve planlar var. Umarım kısa sürede güzel bir yapılanma olacak. İnşallah güzel bir takım oluşturacağız. Çok büyük, Euroleague bütçeleri değil ama biz kendi bütçemizle Galatasaray gelenekleri için savaşan bir takım oluşturacağız hem Türkiye de hem Avrupa da" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın