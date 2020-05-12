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TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın

Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı Levent Erdoğan, "TFF'nin statüye koyacağı ek bir madde ile Süper Lig'de üst sıralamada ilk 3 takım ile ikinci 3 takımı kura ile eşleştirip tek maç usulü, yenenin üst sıraları belirlemesi, birinci olan takımın 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilmesi daha uygun olacaktır" önerisinde bulundu.

TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
12.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:13

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Başkanı Levent Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı vermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Süper Lig ile TFF 1'inci Lig'de kalan maçların çok ciddi tedbirler alınması halinde oynanmasının düşünülebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü takımlarında bazı futbolcu ve görevli personellere virüsün bulaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca bağışıklığı güçlü olan bazı kişileri de virüsün etkilemediği biliniyor. Müsabakalar sırasında 2 metrelik mesafenin korunamayacağı, bu durumda bir kişide virüsün tespiti halinde de tüm takımın karantinaya alınacağı kesindir. Bu nedenlerden dolayı TÜRFAD olarak karşılaşmaların çok kısa bir zaman dilimi içinde oynanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz" dedi.

"NİHAİ KARAR TFF'NİNDİR"

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun geri kalanında play-off ve play-out sistemi uygulanması gerektiğini belirten Erdoğan, TFF'nin UEFA'ya göndereceği takımları tespit etme zorunluluğunun bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"TFF'nin statüye koyacağı ek bir madde ile Süper Lig'de üst sıralamada ilk 3 takım ile ikinci 3 takımı kura ile eşleştirip tek maç usulü, yenenin üst sıraları belirlemesi, birinci olan takımın 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilmesi daha uygun olacaktır. Maç sonucu eşitlik durumunda ise sonuç uzatmalar ve seri penaltı atışları ile belirlenir. Müsabakalarda futbol talimatları geçerli olmalıdır. Ayrıca sıralamada puanların eşit olması durumunda lig puan tablosundaki sıralama averaj olarak kabul edilmeli ve buna göre de sıralama belirlenmelidir. Süper Lig'in en alt sıradaki 3 takımı ile TFF 1'inci Lig'in üst sırasındaki takım tek maç play-out oynayarak bulundukları yeri belirler. Galip gelenlerin Süper Lig'de kalması, yenilenlerin önümüzdeki sezon da TFF 1'inci Lig'de devam etmesi gerekir. TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve BAL takımları yeni sezonda kaldıkları liglerde devam etmelidirler. Bu durumda müsabakalar, TFF Yönetim Kurulunun temmuz veya ağustos ayı içinde uygun göreceği iki gün gibi çok kısa bir zaman dilimi içinde başlar ve bitebilir. Futbol ailesi olarak futbol camiasında bir kişinin dahi virüsten kaybedilmesi tüm spor camiamızı derinden üzer. Yaşamak her insanın hakkıdır. Nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir."

TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın

Kaynak: DHA

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