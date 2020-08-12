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Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde toplam 4,9 milyon ton üretim ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim
12.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:40

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde toplam 4,9 milyon ton üretim ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şirketin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin sürdüğü yılın ikinci çeyreğinde de verimlilik odaklı üretim anlayışı, güçlü ve disiplinli finansman politikalarıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 69,5'lik kapasite kullanımıyla 4,9 milyon ton üretim yapan Tüpraş'ın 4,1 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 5,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında yaşanan talep daralmasının yılın ikinci 3 aylık döneminde de etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, en büyük etkinin küresel havacılık faaliyetlerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte jet yakıtı talebinde gözlemlendiği aktarılarak, söz konusu dönemde dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtlamaları nedeniyle kara yolu yakıtlarına olan talebin de zayıflamadan payını aldığı ifade edildi.

"Ürün marjları tekrar yükselme trendine girdi"

Yüksek seviyelere ulaşan ürün stoklarının ise özellikle nisan ve mayıs aylarında ürün marjlarının üzerinde önemli baskı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Haziran ayından itibaren, salgına yönelik önlemlerin hafifletilmeye başlanması ve ekonomilerin yeniden açılma sürecine girmesi ile talep tarafında görülen canlanma sinyalleri neticesinde ürün marjlarının tekrar yükselme trendine girdiği gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mart ayını varil başına 18 dolar seviyesinde kapatan ham petrol fiyatının nisanda zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedilerek, "Günlük olarak son 20 yılın en düşük seviyesi olan 13 dolar/varil seviyesine kadar geriledi. Brent ham petrol fiyatı, mayıs ayından itibaren hem salgın ile mücadele konusunda artan iyimserlik hem de OPEC üyeleri ve diğer ham petrol üreticilerinin uyguladığı arz kısıtları sayesinde toparlama eğilimine girerek haziran sonunda 42 dolar/varil düzeyine ulaştı." değerlendirmesi yapıldı.

"Talebin toparlanmaya başlamasıyla İzmir Rafinerisi üretime geri döndü"

Kovid-19 salgınına bağlı olarak talepte meydana gelen azalışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 5 Mayısta üretime ara veren Tüpraş İzmir Rafinerisi'nin, talepte görülen toparlama işaretleriyle beraber öngörüldüğü gibi 1 Temmuz itibarıyla kademeli olarak üretime geri döndüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu dönemde özellikle jet yakıtı talebinin daha fazla etkilenmesi sebebiyle, üretim optimizasyonu uygulanarak jet yakıtı üretim oranları düşürüldü. Tüpraş 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 69,5'lik kapasite kullanımıyla 4,9 milyon ton üretim yaparken, 4,1 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 5,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Talep düşüşüyle azalan satışların ve düşen fiyatların neticesinde Tüpraşın 2020 yılı ikinci çeyrek cirosu 9,3 milyar TL oldu. Tüpraş, Kovid-19 tedbirlerinin akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve ürün marjlarında görülen zayıflamanın sonucunda, 2020'nin ikinci çeyreğinde 185 milyon TL net zarar kaydetti."

Açıklamada, Tüpraş'ın yürüttüğü etkin finansman politikalarıyla içinde bulundukları dalgalı dönemde güçlü bilançosunu koruduğu vurgulanarak, şirketin nitelikli insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Türkiye için katma değer oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

"Yılın ilk yarısında 450 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirildi"

Salgının ilk günlerinden bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin güncel öneri ve direktifleri doğrultusunda gerekli önlemleri ve Koç Holding Kriz Merkezinin yönlendirmelerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, Tüpraşın Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine getirirken, emniyetli üretim önceliğini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olan Tüpraşın 2020 yılının ikinci çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, yılın ilk yarısında toplam 450 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

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