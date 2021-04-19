Tuncer Cücenoğlu'nun 6 oyunu daha Azerbaycan Türkçesine tercüme edildi
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Tuncer Cücenoğlu'nun 6 oyunu daha Azerbaycan Türkçesine tercüme edildi

Tuncer Cücenoğlu'nun 6 oyunu daha Azerbaycan Türkçesine tercüme edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Oyunları 35 ülkede sahnelenen, yurt içinde ve yurt dışında toplam 32 ödül alan oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı 6 tiyatro oyunu Azerbaycan Türkçesinde yayımlandı.

Oyunları 35 ülkede sahnelenen, yurt içinde ve yurt dışında toplam 32 ödül alan oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı 6 tiyatro oyunu Azerbaycan Türkçesinde yayımlandı.

Cücenoğlu'nun, Elvin Nuri tarafından tercüme edilen oyunları arasında "Ah Bir Yoksul Olsam", "Kadın Sığınağı", "Fosforlu Cevriye", "Şapka" ve "Brutus ya da Jul Sezar'ın Katli" ve "Kaçış" yer aldı.

Yazarın "Ah Bir Yoksul Olsam" oyununun dünya prömiyeri Rusya'da yapılırken, "Brutus ya da Jul Sezar'ın Katli" Gürcistan'da, "Fosforlu Cevriye" Tiyatrokare'de, "Kadın Sığınağı" ve "Şapka" ise İstanbul Devlet Tiyatrosunda ilk kez seyirciyle buluşmuştu.

"Kaçış" adlı radyo tiyatrosu ise ilk defa Ankara Radyosu tarafından 1984 tarihinde TRT 3'te yayınlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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