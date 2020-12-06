Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı
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Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

06.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:32
Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içesinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'ye bağlı Salördek devlet avlağında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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