Tunceli'de kısıtlama saatinde restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de kısıtlama saatinde restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'de kısıtlama saatinde restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

TUNCELİ'de, gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında husumetli 2 grup arasında restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de, gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında husumetli 2 grup arasında restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yolundaki Kocakoç mevkisinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan husumetli 2 grup arasından henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda mermi kovanı ele geçirilirken, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

 


- Tunceli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de kısıtlama saatinde restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:28:08. #1.14#

title