Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı
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Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı

02.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:42
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 34, Hozat'ta 19, Pülümür'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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