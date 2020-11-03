Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler

03.11.2020 08:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:59

Fenerbahçe'nin son dakikalarda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren sarı-lacivertlilerin efsanesi Tuncay Şanlı, takımın iştahına vurgu yaptı ve "Fenerbahçeli futbolcular topu yiyecek gibi oynadılar. Adeta jaws gibiydiler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor maçını değerlendirdi.

İşte Tuncay Şanlı'nın açıklamaları;

Fenerbahçe'nin inanılmaz bir şut organizasyonu vardı. Caner Erkin yine harika duran toplar kullandı. Fenerbahçe basit bir hatada, konsantrasyon eksikliğinde golü yedi. Lukas Podolski inanılmaz bir gol attı ama o pozisyonu vermemek lazım. Dimitris Pelkas etkiliydi. Jose Sosa yorulunca Diego Perotti hamlesi geldi. Enteresan bir maç oldu.

"TOPU YİYECEK GİBİYDİLER"

Fenerbahçeli futbolcular topu yiyecek gibi oynuyordu. Adeta jaws gibiydiler. Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu daha bu takım girecek. Diego Perotti kalitesini gösterdi. Luiz Gustavo da yine muhteşem oynadı. Caner Erkin'in ortalarında kendi arkadaşları vuramasa bile rakip kendi kalesine de atabilir.

"5 HÜCUMCU CESARET İSTER"

Erol Hoca'nın maçlarda yaptığı hamleler çok önemli. 5 tane hücumcuyu ileri atmak cesaret ister. Erol Hoca'yı da tebrik etmek lazım. İlk haftadan bu haftaya göre Erol Hoca'nın dokunuşlarının farkını görebiliyoruz.

"SARI OLABİLİRDİ"

Adis Jahovic kötü niyetle hamle yapmadı, topa koştu. Serdar'ın ayağına istemeden bastı. Resme göre farklı yorumlanır. Sarı kart olabilirdi. Zaten Jahovic ayağını oraya koymayacaktı, top yön değiştirince istemeden bastı.

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler
Haber Yorumları (10)
FENERLİ: PEKİ TUNCAY BEY SERDAR AZİZİN AYAĞINA İSTEMEDEN BASTI DİYORSUNUZ. O HALDE İSTEMEDEN TOPU ELLE KESEN BİRİ OLURSA ONUDA İSTEMEDEN YAPTI DİYİP TEĞET GEÇELİM. BÖYLE BİR ALGI YOK. İSTEMEDENDE OLSA ORDA YAPILAN HAREKET NET. İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK DİYE BİR YAKLAŞIM OLAMAZ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DIJ GUCLER: Kıskanmayın Avrupa Kılıklılar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERT: Çok değil bir 10-12 yıl öncesine bak şimdi de bu takımlara bak Büyük yokluklarda patatesi Kraliyet pastası bizim küçük hamsiyi de Jaws görmen normal Şimdiki Avrupanın en kötüsü Somon hadi hayırlısı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 09:32:32. #1.14#
title