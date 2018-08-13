Tümsiad'tan Hükümete Destek

Afyonkarahisar Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Mahmut Emin Birliktir, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla geçtiğimiz haftadan itibaren dolar hızla yükselişe geçti. Afyonkarahisar TÜMSİAD Şube Başkanı Mahmut Emin Birliktir, ekonomik yaptırımlara tepki gösterdi ve hükümetin yanında olduklarını ifade etti. Birliktir yaptığı açıklamada; "Ülkemiz son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla savunma sanayi hamleleri ve küresel ticarette artan payı ile hem bölgesinde hem de küresel arenada yeniden dirilişe geçmiştir. ABD gibi dünyada kendilerinden başka güç istemeyenler, Türkiye'nin bu yükselişini kendilerine tehdit olarak görerek terörle, darbe girişimleriyle ülkemizi kuşatmayı denediler. Şimdi ise iktisadi arenada kozlarını açık oynayarak ekonomik müdahalelerle bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Bizler bu şer oyunlara boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi büyük Türkiye ideali doğrultusunda iktisadi arenada yerli ve milli mücadelemizi sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde yer alan sürdürülebilir kalkınma, güçlü iletişim, tam bağımsız ve sıkı para ve maliye politikaları ile bu ekonomi savaşını da kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR