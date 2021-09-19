Tümer Metin, Salih Uçan'ı sert şekilde eleştirdi: Kaybolur gidersin - Haberler Spor
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Tümer Metin, Salih Uçan'ı sert şekilde eleştirdi: Kaybolur gidersin

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, yorumcu Tümer Metin, Salih Uçan'ı ağır eleştirdi. Metin, "Acilen karar vermesi lazım. Alanya'da mı kaldın, Beşiktaş'a geldin mi? Kabuğunu yırtamazsa kaybolup gidenlere çok şahit olduk. Buralar çok önemli" diye konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan geriye dönüp 3-2 kazandığı maçla ilgili Tümer Metin çarpıcı yorumlar ortaya koydu. Metin, yeni transfer Salih Uçan'ı da sert şekilde eleştirdi.

İşte Tümer Metin'in yorumlarından öne çıkanlar:

"Beşiktaş için bardağın dolu tarafı; Dortmund gibi zor bir maçtan sonra, eksik oyuncular, sakatlıklar olmasına rağmen 2-0'dan dönmesi. Boş tarafı ise, sezonun içinde daha az dakika şans bulan oyuncuların maça gösterdikleri tutum. Bildiğim, tanıdığım Sergen Hoca'nın oyuncuya yaklaşım durumuyla çok bağdaşan bir durum değil. Orada çekidüzen vermesi gereken oyuncular var.

Antalyaspor oyununun ikinci yarısında hiçbir şey yapmadı. Ne defansif, ne de ofansif olarak yoktular. Beşiktaş yoğun bir maç temposuna girecek. Sergen Hoca belki de bu kadar efor harcayacaklarını düşünmedi. İki sakatlık planları bozdu. Bu kadar eksik, 2-0'dan geri dönüş, oldukça önemli.

Tümer Metin, Salih Uçan'ı sert şekilde eleştirdi: Kaybolur gidersin

Atiba yorgun, Miralem Pjanic 'Dinlenelim' demiş olabilir. Sergen Hoca da oraları iyi okur. Josef yorgun ama herkesten diri. O yüzden Salih Uçan fark yaratmalı. Salih Uçan 'İkinci yarı oynasam, Ghezzal ve Larin ile daha iyi olabilirdim' diyebilir. Ancak onu ben yorumlarım. Salih Uçan'ın acilen karar vermesi lazım. Alanya'da kaldın mı, Beşiktaş'a geldin mi? Beşiktaş'a geliş nedenlerini sorgulaması lazım. Yeteneklerini sergileyemiyor. Kabuğunu yırtamazsa kaybolup gidenlere çok şahit olduk. Buralar çok önemli. Bir bakarsın, oynayacak maç kalmaz.

Tümer Metin, Salih Uçan'ı sert şekilde eleştirdi: Kaybolur gidersin
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Haber: Tümer Metin, Salih Uçan'ı sert şekilde eleştirdi: Kaybolur gidersin - Haberler Spor
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