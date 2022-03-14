Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için geldiler

Bu sezon Galatasaray'ın başarılı isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu Fransız kulüplerinin iştahını kabarttı. Lyon kulübünün görevlendirdiği gözlemcilerin bu akşam Nef Stadı'nda olacağı öğrenildi.

ERSİN DE RADARDA

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu da Lyon'un radarında. Lyon başta olmak üzere Marsilya ve Lille kulüplerinin gözü Türk yıldızlarda. Lyon kulübünün görevlendirdiği gözlemcilerin başka Fransız kulüpleriyle de çalıştığı ifade edildi.

41 MAÇA ÇIKTI

23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray forması ile 41 resmi maça çıktı. Kerem bu karşılaşmada 9 gol ve 9 asist üretti.

ÇİFTE KUPADA PAY SAHİBİ

Ersin Destanoğlu bu sezon 34 maça çıktı. Bunların 25'i lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 3'ü Türkiye Kupası. 1 de Süper Kupa maçına çıktı. 21 yaşındaki kaleci geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinde büyük katkı sağladı.

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