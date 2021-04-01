"Tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehrini kurtarmak zorundayız"
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"Tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehrini kurtarmak zorundayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehrini kurtarmak zorundayız'

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı ve Ayrancılar atık su arıtma tesisi kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili, "Küçük Menderes'in kurtuluş müjdesi büyük bir umut oluşturdu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı ve Ayrancılar atık su arıtma tesisi kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili, "Küçük Menderes'in kurtuluş müjdesi büyük bir umut oluşturdu. Tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehrini kurtarmak zorundayız" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçe turları kapsamında Torbalı'ya gerçekleştirmiş olduğu ziyarette, Torbalı ve Ayrancılar atık su arıtma tesislerinin kapasitelerinin arttırılacağını ilişkin açıklamasına değindi.

Sengel, Küçük Menderes Havzasında süren endüstriyel kirliliğin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Küçük Menderes'in kurtuluş müjdesi büyük bir umut oluşturdu. Küçük Menderes Havzasında uzun yıllar boyunca sürdürülen endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak biriken kirlilik doğal yaşamı tehdit ediyor. Her fırsatta bölge halkı ile birlikte dile getirdiğimiz bu ekolojik kriz, artık ertelenemez bir boyuta ulaştı ve her ne sebeple olursa olsun, endüstriyel insan faaliyetinden kaynaklanan bu krize müdahale etmek acil bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor. Artık karşı karşıya bırakıldığımız durum, kentin su kaynaklarına ve doğal ekosistemine yönelik önemli bir kent suçudur. Tire, Torbalı, Ödemiş, Bayındır, Kiraz ve Efes Selçuk için su kullanımı açısından hayati önem taşıyan ve kaynağından eşsiz güzellikteki Pamucak sahilimize kadar süzülerek yol aldığı tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehri'ni kurtarmak zorundayız" dedi.

Başkan Soyer'in konu ile ilgili açıklamasının umut verici bir gelişme olduğunun altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu arıtma tesisleri uzun yıllardır zehirlenen Efes Selçuk'un dört gözle beklediği çok önemli ve güzel bir haber. Biz de Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk'ta yaşayan yurttaşlar olarak, bize uzatılan bu eli umutla ve mutlulukla karşılıyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları büyük bir mutlulukla yerine getireceğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Küçük Menderes'i hep birlikte kurtaracağız, yaşamı savunacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

'Tüm havzamıza hayat veren Küçük Menderes Nehrini kurtarmak zorundayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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