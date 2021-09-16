Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde bugün itibariyle başladı. Cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev ve bahçe gereçleri, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin sergilendiği fuar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 650 firmanın ürünlerini sergilediği fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 35 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuar katılımcı firmalara yurt dışına ihracat yapmak için olanaklar da sağlıyor. Fuara katılan ziyaretçiler ise yenilikçi tasarımlarla donatılmış ev ve mutfak endüstrisinin ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Zuchex 2021'de dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Zuchex 2021'in açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ZÜCDER Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in katılımıyla gerçekleşti.

"Ev ve mutfak eşyaları sektörünün gelişmesi adına önemli bir yoldayız"

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ev ve mutfak eşyaları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör. Hedefimiz bu yılı 6 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla tamamlamak. Pandemiden sonra fuarlardaki enerji çok güzel. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin geleceğini temsil eden, katma değeri ve Ar-Ge'yi içinde barındıran endüstri yoğunluğu olan bir sektör. Tüm fuarlarda stantların dolduğunu gördüm. Yabancı ziyaretçiler çok yoğun katılım gösterdi. Sektörün daha da gelişmesi adına önemli bir yoldayız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz, "Sektörümüz uzun yıllardır dış ticaret fazlası veriyor. Türkiye pandemiye rağmen ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. İkinci çeyrekte ise yüzde 21,7'lik bir büyümeyle önemli bir başarıya imza atmıştır. Züccaciye sektörünün bu başarıda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sektör ilk 7 ayda 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İlk sekiz ayda bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüyerek 2,7 milyar dolardan 3,9 milyar dolar ciroya ulaştık. Her ay yaklaşık 500 milyon dolarlık ciro demektir. Bu yılı 6 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağımızı hesaplıyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştik. Bu yılın ilk yedi ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yaptığı konuşmada "Zuchex fuarının plastik, cam, metal, seramik, porselen, elektrikli ev ve mutfak eşyaları alanında, 6 ayrı sektörde en kapsamlı organizasyonların başında geliyor. Bu yıl fuara İKMİB üyesi 115 firmamız katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur da "Fuarımızın 31'incisi düzenleniyor. Bu fuar tüm ev ve mutfak eşyaları sektörüne ihracatta ve iç pazarda çok önemli fırsatlar sunuyor. Geçen sene pandemiden dolayı fuarı gerçekleştirememiştik. Bunun da getirdiği bir etkiyle bu yıl daha fazla ziyaretçinin kayıt yaptırdığı bir fuarı karşılıyoruz. Züccaciye sektörü Türkiye'deki ihracatçı sektörlerden birisidir. Yabancı katılımcı sayısı da her sene artıyor diyebiliriz" sözlerini ifade etti.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 19 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. - İSTANBUL

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor

 Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İbrahim Altay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Marcao Arda Turan Halis Özkahya Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:48:01. #1.17#