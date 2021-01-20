Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti
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Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti

20.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:24

Kahramanmaraş'ta bankanın kendisinden kestiği yıllık kart aidatının iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran kişinin parası iade edildi.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan İ.Y., bir bankadan kullandığı kredi kartı dolayısıyla kendisinden yıllık kart aidatı kesildiğini fark edince İlçe tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu.

HAKEM HEYETİ TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Bankanın kestiği bu ücretin haksız olduğunu ve kesilen paranın iadesini talep eden İ.Y.'nin başvurusunda, hakem heyeti vatandaşı haklı bularak parasının iadesine hükmetti.

BANKA ÜCRETSİZ KART SUNMAK ZORUNDA

Hakem heyeti, 6502 sayılı kanunun 31/3 maddesi uyarınca, kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olduklarını hatırlatarak, bankanın haksız şart niteliği taşıdığına ve tüketiciden alınan ücretin iadesinin uygun görüldüğünü açıkladı.
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları (5)
216: NASIL YANİ NEREYE BAŞVURUCAZ GERİ ALMAK İÇİN DAHA ÖNCE ALDILARSA- YADA ALICAKLARMI
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BİR YABANCI: ilgili haberde eksiklikler var lütfen dikkatli olun banka tarafından aidatsız kart sunma zorunluluğu olsa bile tüketicinin başta bunu talep etmesi ve akabinde bankanın kabul etmemesi sonucu aidat iade edilir. tüketici aidatsız kart talep etmiş banka bunu kabul etmemiş olmalı ki bu delili yahut gerekçeyi bankaya karşı aidat iadesi olarak talep edebilsin.
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YA SABIR: hepsi hikaye 15 yıldır tuketic hakemi heyetine muracaat ettiğim halde yine alamadım banka haklen alıyor bu ne ya
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