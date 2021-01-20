Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan İ.Y., bir bankadan kullandığı kredi kartı dolayısıyla kendisinden yıllık kart aidatı kesildiğini fark edince İlçe tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu.

HAKEM HEYETİ TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

BANKA ÜCRETSİZ KART SUNMAK ZORUNDA

Bankanın kestiği bu ücretin haksız olduğunu ve kesilen paranın iadesini talep eden İ.Y.'nin başvurusunda, hakem heyeti vatandaşı haklı bularak parasının iadesine hükmetti.Hakem heyeti, 6502 sayılı kanunun 31/3 maddesi uyarınca, kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olduklarını hatırlatarak, bankanın haksız şart niteliği taşıdığına ve tüketiciden alınan ücretin iadesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman