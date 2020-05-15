TÜİK-Opera ve bale izleyicileri arttı, eser sayısı azaldı Türkiye genelinde opera ve bale seyirci sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 10 artarken, opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 11.4 azaldı.

Türkiye genelinde opera ve bale seyirci sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 10 artarken, opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 11.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2019 yılında Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Diğer taraftan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale izleyicileri 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 10 artarak 322 bin 189 kişiye yükseldi. Bu dönemde orkestra, koro ve topluluklarda izleyiciler 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 20 azalarak 275 bin 343 kişiye, orkestra izleyicileri yüzde 19.1 azalarak 142 bin 153 kişiye, koro izleyicileri yüzde 14.4 azalarak 50 bin 671 kişiye, topluluk izleyicileri de yüzde 24.4 azalarak 82 bin 519 kişiye düştü.Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı ise aynı dönemde yüzde 11.4 azalarak 179'a geriledi. Bu eserlerin 84'ünü yerli 95'ini ise yabancı eserler oluşturdu. Yerli eserler 287 kez sergilenirken, yabancı eserler 327 kez sergilendi. Yabancı eserleri 176 bin 21 kişi, yerli eserleri ise 146 bin 168 kişi izledi.

Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve balelerde, 2018-2019 sezonunda, misafir sanatçılar dahil görev yapan 2 bin 416 kişinin yüzde 44.1'i kadın çalışanlardı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı orkestralarda, 343 sanatçının yüzde 42'sini kadın sanatçılar oluştururken, korolarda 622 sanatçının yüzde 37.6'sını ve topluluklarda 380 sanatçının yüzde 26.6'sını kadın sanatçılar oluşturdu. (Grafik)

Kaynak: DHA