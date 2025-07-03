TÜİK haziran enflasyonu belli oldu! Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar, son durum ne? - SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon verileri, yalnızca ekonomi çevrelerinde değil, geniş halk kesimlerinde de büyük bir merakla izleniyor. Haziran ayı enflasyon oranı, hem piyasalarda oluşturacağı etki hem de maaş ve kira artışları gibi pek çok alanda belirleyici bir rol oynayacak. Peki, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı mı? 3 Temmuz itibarıyla hangi ekonomik göstergeler kamuoyuyla paylaşıldı? İşte, büyük bir heyecanla beklenen o veriler ve tüm detaylar…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar

TÜİK, Mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,53 olarak açıklamıştı. Nisan ayında ise enflasyon oranı yüzde 3,00 seviyesinde kaydedilmişti.

Açıklanan bu veriler, bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileriyle çelişti. ENAG, TÜİK'in verilerinin hemen öncesinde, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,05 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 68,68 olduğunu duyurmuştu. Bu durum, enflasyon oranı hakkında farklı hesaplamaların yapıldığını ortaya koydu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %30,20 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %30,20 artış gözlemlenirken, ulaştırmada %27,72 ve konutta %65,54 oranında artış yaşandı. Bu grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 olarak belirlendi.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,27 AZALDI

Gıda ve alkolsüz içecekler, Haziran 2025'te aylık bazda %0,27 azalma gösterdi. Bu dönemde, ulaştırma ve konut gruplarında ise sırasıyla %2,38 ve %2,62 artış kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerin aylık değişime olan etkisi %-0,07, ulaştırmanın etkisi %0,36, konutun ise %0,43 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,62 ARTTI, AYLIK %1,76 ARTTI

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B), Haziran 2025'te yıllık bazda %34,62 artarken, aylık bazda %1,76 yükseldi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altının dışında kalan TÜFE değişimi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %34,62 artış gösterdi. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı %42,47 olarak gerçekleşti.