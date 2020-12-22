TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
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TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

22.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:23
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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