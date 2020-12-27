TÜGVA'dan 25 yetim çocuğa ayakkabı ve gıda yardımı
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TÜGVA'dan 25 yetim çocuğa ayakkabı ve gıda yardımı

27.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:50
TÜGVA'dan 25 yetim çocuğa ayakkabı ve gıda yardımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Gazitantep'teki yetim, öksüz ve yoksul çocuklara ayakkabı ila gıda yardımında bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Gazitantep'teki yetim, öksüz ve yoksul çocuklara ayakkabı ila gıda yardımında bulundu.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in 99'uncu Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 25 yetime 25 şehidin isimleri yazılarak tedarik edilen yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin, dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yardımların yerine ulaşması için elimizden gelen destekleri vermeye çalışıyoruz. İnşallah yapılan bu yardımlara devam edilecek ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Pandemi sürecinde geçtiğimiz aylarda da 25 aileye gıda yardımı yapmıştık. Bu kez de Gaziantep'teki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza bir nebze de olsa yardım etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu pandemi sürecinde böyle güzel çalışmaya destek olan tüm vakıf gönüldaşlarımıza, hayır sever iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum."

TÜGVA Şehitkamil Temsilcisi Mehmet Satıcı da 25 yetim çocuğa ayakkabı ve gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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