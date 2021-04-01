Tuğçe Karakoç bulundu mu? Tuğçe Karakoç kimdir, nerede? Müge Anlı - Tuğçe Karakoç'a ne oldu?

Tuğçe Karakoç bulundu mu? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Tuğçe Karakoç'a ne oldu? 16 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Tuğçe Karakoç nerede? sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Ankara'da kaybolan Tuğçe Karakoç kimdir?