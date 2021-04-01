Tuğçe Karakoç bulundu mu? Tuğçe Karakoç kimdir, nerede? Müge Anlı - Tuğçe Karakoç'a ne oldu?
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Tuğçe Karakoç bulundu mu? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Tuğçe Karakoç'a ne oldu? 16 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Tuğçe Karakoç nerede? sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Ankara'da kaybolan Tuğçe Karakoç kimdir?
Tuğçe Karakoç'a ne oldu? Tuğçe Karakoç bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Son dakika Tuğçe Karakoçolayı nedir?
ANKARA'DA KAYBOLAN TUĞÇE KARAKOÇ BULUNDU MU?
Meslek Lisesi 'nde Halkla İlişkiler öğrencisi olan Tuğçe Karakoç'a 16 gündür ulaşılamıyor. Ankara'da kaybolan Tuğçe Karakoç'u aramak için canlı yayına çıktı.