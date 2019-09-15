Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı Gaziantep'te yalnız bırakmadı

15.09.2019 11:21

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu ve Vicente Del Bosque döneminden sonra ligin en kötü başlangıcını yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de takip etti.

LOCADAN İZLEDİ

Bir süredir Fikret Orman ile ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun da sevgilisini Gaziantep'te yalnız bırakmadı. Fanatik'in haberine göre Tuğba Coşkun, mücadeleyi locadan izledi.