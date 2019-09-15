Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı Gaziantep'te yalnız bırakmadı

Fikret Orman'ın sevgilisi Tuğba Coşkun, Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş mücadelesini locadan izledi.

15.09.2019 11:21
Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı Gaziantep'te yalnız bırakmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu ve Vicente Del Bosque döneminden sonra ligin en kötü başlangıcını yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de takip etti.

LOCADAN İZLEDİ

Bir süredir Fikret Orman ile ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun da sevgilisini Gaziantep'te yalnız bırakmadı. Fanatik'in haberine göre Tuğba Coşkun, mücadeleyi locadan izledi.

Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı Gaziantep'te yalnız bırakmadı
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