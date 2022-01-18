Tugay: "Herkes üzerine düşeni yapmalı"

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Solarmena Enerji ve Çevre Teknolojileri Şirketiişbirliği ile Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda "Karşıyaka Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" toplantısı gerçekleştirildi. İklim değişikliğin olumsuz etkileri, kuraklık, sıcaklık ve soğukluk artışı, yağış değişiklikleri, afet sayılarının artışı, oluşan hasar ve kayıplar ile ilgili film gösterimi ile başlayan etkinlik, Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Öykü Çiftçi'nin okuduğu iklim krizi temalı şiir ile devam etti. 10 yaşındaki Öykü'nün başarılı performansı, salona duygu dolu anlar yaşattı.

"BİR FELAKETİN ORTASINDAYIZ"

Karşıyaka Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın detaylarını ve yapılan çalışmaları katılımcılara aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay" İlk defa bir ilçe belediyesi, çevre mühendisleri odası gibi yetkin bir kurum ile alanında çok yetkin akademisyenlerin kurduğu bir özel sektör kuruluşuyla ortak olarak uzun süreli, çok paydaşlı, 1 yıl içerisinde 30 çalıştay yaparak, bilim kurulu oluşturarak 'Karşıyaka Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı yaptı. Bildiğim kadarıyla bu birliktelik Türkiye'de bir ilk oldu. Yaşadığımız iklim ve çevre sorununun çok ağır bir sorun olduğunu, hayatımızı yakın gelecekte tehdit edeceğinin bilinciyle, bu konuyu birinci sıraya koyduk" diye konuştu.

İklim eylem planına Karşıyaka Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabileceğini belirten Tugay, şunları söyledi: "Bir felaketin ortasındayız, içindeyiz. Bunun farkına varmak zorundayız. Çocuklarımızın ölmesine, yok olmasına sebep olacak bir kriz ile dünya karşı karşıyadır. Her bir bireyin çaba göstermesi gereken bir sorun bu. Bunun ölçeğini tartışmayalım. İnanın gün içerisinde alacağınız küçük önlemler ile her türlü israfa karşı bir şeyler yaparsanız bu bile fark yaratır. 2030 yılına kadar 32 eylem kararı aldık. Bunların 18 tanesi karbon emisyonu ve iklime zarar veren etkilerini azaltmayı, 9 tanesi uyum sağlamayı amaçlayan, 5 tanesi hem uyum ve hem azaltmayı sağlayan eylemler. Kendi yaptığımız eylem planının burada yetersiz olduğunu açıkça söylüyorum. Paris anlaşması 2038 yılına kadar dünyanın ısınması durursa sorunu çözebiliriz diyordu, bu sene Birleşmiş Milletler'in raporu ise Paris Anlaşması'nı unutun diyor. 2038'e kadar zamanımız yok, 2030 yılında dünyanın ısınması durmamışsa geri dönüşsüz bir En çok ifade etmek istediğim şey; iklim ve çevre sorunları konusunda bilinçli olmalısınız, bu konuyu küçümsememelisiniz. Konumumuz, görevimiz, mesleğimiz, maddi durumumuz ne olursa olsun kimse bu sorundan ayrı değildir."

"BU YIL İÇERİSİNDE HEP BERABER BUNU BAŞARALIM"

Plandaki temel hedefler hakkında bilgi veren Tugayşöyle devam etti: "İklim krizine sebep olan şey karbon salınımı. Şehrimizde oluşan %54 karbon emisyonunun sorumlusu ulaşım. Toplu taşıma ve şahsi araçlarımız bundan sorumlu. %40 ısıtma ve soğutma amaçlı sistemler, %6 atılan çöplerin gazları. Karşıyaka'nın bütün İzmir içerisindeki payı %9,5. Hiç ağaç olmayan bir yere Kent Ormanı yapıyoruz. Bu sene 30 bin civarında o bölgeye ağaç dikeceğiz, 250 dönümlük bir alan. Bu veya benzeri yöntemlerle Kentsel Isı Adası etkisini azaltmak istiyoruz. İzmir ilçeleri arasında en fazla güneş enerjisi yatırımı olan ilçe Karşıyaka. Çok güzel bir güneş enerjisi tesisimiz var. Bunun için bilim insanlarından destek aldık. Attığımız her atığa dikkat edelim. Bakın, Akdeniz bir plastik çorbasına dönmek üzere. Ama biz plastik ürünleri kullanmakta çok ısrarcıyız."

Özuslu: "UMARIM BÜTÜN BELEDİYELERİMİZE ÖRNEK TEŞKİL EDER"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "Farkında olmak yetmiyor. Üzerimize gelen yıkıntının ve felaketin karşısında nasıl tavır alabileceğimizi konuşacağız. İnsanoğlu olarak doğa karşısında ne kadar güçsüz olduğumuzu anladığımız süreçten geçiyoruz. 'Doğa intikamını er geç alır' sözü belki de yaşadıklarımızı anlatan en net ifade. İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile bu konularda önemli adımlar attığımızın ve atacağımızın teminatını vermiş bulunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Tunç Soyer'in önderliğinde böylesi çalışmalara her zaman destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Bir araya gelerek bir tavır koymanın çok büyük önem taşıdığını hepimiz biliyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Akın:"BU ÇALIŞMADAN DOLAYI ÇOK MUTLU OLDUK"

Toplantıya zoom ile bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin iklim krizine karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdeniz havzasının Avrupa'daki iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri ilan edildiğini, bu konuyla ilgili bir plan olması gerektiğinin uluslararası camialar, dernekler ve bilim adamları tarafından tavsiye edildiğini belirten Akın şöyle konuştu: "Ülkemizin aşırı derecede etkileneceğini söylediler. Doğa bizi uyarıyor, bizimle oynamayın diyor. Türkiye iklim krizi konusunda dünyadan ayrıldı. Bu yüzden Karşıyaka Belediyesi'nin yaptığı bu toplantı çok değerli. Sera gazlarının %75'ten fazlası enerji kaynaklarından oluşuyor. Enerjimizi yenilenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iklim değişikliğini yönetmek ve yol haritasını hazırlamak iklim değişikliği ile mücadele etmek gerekiyor. Bizler yol haritamızı hazırladık. 'Yeşil dönüşüm de biz ne yapacağız?' diyerek yola çıktık. Genel Başkanımız da '2. Yüzyıl Beyannamesi' 10. maddesinde bunu paylaştı. Geleceğimize ve evlatlarımıza hepimiz güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bizler CHP olarak özellikle ülkemizin 50, 70 hatta 100 yıllık planı için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yeşil mutabakatı çok önemsiyoruz. Bu mutabakat Türkiye'nin geleceğidir. Kendi ülkemizin dinamiklerine göre bu mutabakatı hazırlıyoruz. Yanlış politikalar sonucunda meydana gelen enerji fiyatlarının düşürülmesi için rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının artması gerektiğini vurguluyoruz. Kendi enerjisini üreten mahalleler, organize sanayi bölgeleri oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda enerji kooperatifçiliği ile ilgili 11 adet kooperatif kurduk. Ancak iktidar enerji kooperatiflerinin önünü kapattı. Bunun ile ilgili mücadele ediyoruz. Enerji kooperatifleri ile ilgili çalışmaları başkanımızı ziyaret ettiğimde anlatacağım ve güzel Karşıyaka'mızda bununda bir örneğinin kurulmasını kendisinden rica edeceğim. Karşıyaka Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ediyoruz. "

Kınay: "BİZ BU HEDEFTE BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLU OLDUK"

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, ise yaşamımızın her alanında sonuçların ağır bedellerini, yeşili göremediğimiz, nefes alamadığımız kentlerde gördüğümüzü belirterek şunları söyledi: "Bizlerin sebep olduğu bu politika, alışkanlıklarımızın ve kararlarımızın sonucuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğini bizler yok ettik. Özellikle iklim felaketi ile ilgili süreçlerde felaketin ta kendisi yaşıyoruz. Planların, eylemlerin uygulamaya geçilmesi gereken noktada, kentlerimizde en çok tüketen, bu anlamda kendini yönetmesi ve farkında olması gereken insanların; iyileştirme, düzeltme, uyum içerisinde yaşamını sürdürebilme ve dirençli hale gelebilme açısından acil yapması gerekenler var. Karşıyaka Belediyesi ve Solermana ile birlikte imzaladığımız bir iş birliği protokolü kapsamında Karşıyaka Belediyesi'nin kentin yönetilmesi sürecinde sağlıklı, sürdürülebilir, tüm kentte yaşayanların eşit, adil, ulaşılabilir daha iyi bir yaşam mücadelesinde Karşıyaka'nın da parçası olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile birlikte bu süreçte kendi payına düşen çalışmayı yapma inancı ile birlikte bir araya geldik."

Ar: ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR ÇALIŞMA

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar da, "İklim krizinin sebep olduğu kuraklık, orman yangınları, sel felaketleri ve geçen sene yaşadığımız İzmir depremi hepimizi derinden etkiledi. Tüm bu yaşadığımız ve yaşamaya devam ettiğimiz olaylar artık afetlere karşı dirençli, iklim değişikliğine de uyumlu sürdürülebilir projeler doğrultusunda hareket etmemizi zorunlu hale getirmektedir" dedi.

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