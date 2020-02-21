Haberler » Spor » TÜFAD Afyonkarahisar Şubesi'nden İl Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Spor

TÜFAD Afyonkarahisar Şubesi'nden İl Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Temiz'i ziyaret etti.

21.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:00
TÜFAD Afyonkarahisar Şubesi'nden İl Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

Futbol Antrenörleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı , Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 'i ziyaret etti.


Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser, Başkan Yardımcısı Ali Güneş, eski futbolcular Mehmet Dönerkaya ve Hasan Diker ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Temiz'i makamında ziyaret etti. Ali Temiz'in Afyonkarahisar'da göreve başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Keser, ilde yapılan TÜFAD faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.


Ziyarette Mustafa Keser tarafından Müdür Temiz'e, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki ilk forması hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler