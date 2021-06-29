TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi
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TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi

TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanlığına Mehmet Sümer yeniden seçildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanlığına Mehmet Sümer yeniden seçildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube tesislerinde yapılan genel kurula Adana'ya kayıtlı çok sayıda üye katıldı. Başkanlığa yeniden seçilerek 4. dönemin başlangıcını yapan Mehmet Sümer, antrenörlerin sıkıntılarının bilindiğini ve bu sıkıntıların giderilmesi bağlamında gerekenin yapılacağını kaydetti. Sümer, "Adana Şubesi olarak her zaman birlik ve beraberliğimizi sağlamak en büyük temennimiz. İyi bir yönetim oluşturduk. Geçmişte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Dünya'yı saran Covido-19 salgın hastalığı nedeniyle son iki yıldır bir çok antrenörümüz işsiz kaldı, maaşını alamadı. Özellikle amatör liglerde görev yapan arkadaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Umuyorum ki, bu sıkıntılar geride kaldı ve her antrenör arkadaşımızın yeni bir iş imkanına kavuşması büyük arzumuz. Futbol antrenörleri olarak Türk futboluna hizmet veriyoruz. Antrenör olarak da bu hizmeti en iyi şekilde yaparak, Türk futbolunu daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. Yetkililerin antrenör arkadaşlarımızın sıkıntılarına duyarsız kalmamalarını arzuluyoruz" diye konuştu.

Başkan Sümer'in konuşmasının ardından tek liste ile girilen seçimler sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Sümer, Osman Öngen, İbrahim Tüten, Yahya Kantur, Eyüp Arın, Kadir Gül, Ramazan Çakır, Nuri Yıldız, Nevzat Karabulut, Abdurrahman Ongun, Reşat Yılmaz, İbrahim Ersin Aydınalp, Sezai Katıçelik, Selahahattin Karakkaş ve Faruk İncesoy." - ADANA

TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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