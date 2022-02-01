Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada anaç koyun keçi desteklemeleri için çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamamış yetiştiriciler için Koyun Keçi Bilgi Sisteminin (KKBS) 2-7 Mart tarihlerinde açılarak başvuruların alınacağını kaydetti.

2-7 Mart tarihlerinde KKBS açık kalacak

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira olan destekleme ödemelerine esas olmak üzere çoğunlukla yetiştiricilerin başvurularını yaptıklarını ancak bazı yetiştiricilerin birtakım sebeplerle süresi içerisinde başvuruda bulunamadıklarına dikkat çekerek,"Yetiştiricilerimizin desteklemelerden mahrum kalmamaları için Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve yetiştiricilerimize başvuru yapmaları hususunda bir şans daha verilmiştir.Dolayısıyla 5 Kasım 2021 tarihli Hayvan Bilgi Sisteminden (TURKVET) Koyun Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) alınan, işletme ve hayvan bilgileri esas olmak üzere meri mevzuattaki destekleme şartlarını taşıyan yetiştiricilerimizin 2021 yılı anaç koyun keçi destekleme başvuru kayıtları 2-7 Mart 2022 tarihleri arasında il birliklerimizce KKBS'ye yapılacak ve Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince yerinde yapılacak tespitler doğrultusunda desteklemeye dahil edilecektir" dedi.

Koyun keçi yetiştiricilerinin mağduriyeti giderilecek

Genel Başkan Çelik, açıklamasında anılan tarihler arasında Koyun Keçi Bilgi Sisteminin açılacak olmasıyla başvurusunu yapamayan yetiştiricilerin mağduriyetinin giderileceğine işaret ederek " Tüm yetiştiricilerimizin verilen desteklemelerden en iyi şekilde faydalanması temel arzumuzdur. Ekonomik açıdan zor günler geçiren yetiştiricilerimize verilen destekler biraz olsun nefes aldırmaktadır. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle başvurusunu yapamamış olan yetiştiricilerimize Bakanlığımız tarafından bir şans daha verilmiştir. Onun için bu şansı iyi değerlendirerek başvuru süresinin kaçırılmaması yetiştiricilerimizin yararına olacaktır. Yetiştiricilerimize bu fırsatı veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin şahsında Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğüne şahsım, yetiştiricilerimiz ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi