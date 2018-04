Tüdam Alarma Geçti

Türkiye'ye her ay ithal edilen atık miktarının gittikçe arttığını vurgulayan Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, yüksek maliyetten dolayı bu atıkların toplanamaz hale geldiğini bildirdi. Başkan Kılıç, "Geri dönüşüm firmalarının kapanması halinde on binler işsiz kalabilir. Acil önlem alınmalı" dedi. TÜDAM 20 Nisan'da konuyu masaya yatıracak.

Dünya formül arıyor

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, geri dönüşüm sektöründe ciddi ve kalıcı hasarların oluşacağı son derece kırılgan bir sürece girildiğini vurguladı.

Sektörün 'süper gücü' Çin'in ithal ettiği atıklardan dolayı elde edilen geri dönüşümlü ürünlerin, çevre kirliliğine yol açtığını fark etmesiyle, belirli bir oranın üzerinde kirliliğe sahip olan atık ithalatını yasakladığını anımsatan Başkan Vedat Kılıç, bu karardan sonra Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin ortaya çıkan atıklara baş edebilmek için formül aradığını kaydetti.

Türkiye ciddi tehlike altında

6 milyon ton gibi atığın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu az gelişmiş ülkeler olan Hindistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya ve Malezya'ya gönderildiğini dile getiren Başkan Kılıç, bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de çıkan atıkların yüksek maliyetten dolayı toplanamaz ve belediyeler tarafından çöp sahasına gönderilir duruma geleceğini anlatan Başkan Kılıç, "Türkiye ciddi bir yol ayrımında Yüzlerce geri dönüşüm firmasının kapanması, on binlerce kişinin işsiz kalması ne yazık ki an meselesidir. Bir an önce önlem alınmaz ise telafisi çok zor olacak bir döneme girmek kaçınılmazdır" diye konuştu.

Kılıç, 'acil önlem paketini' açıklayacak!

Kamuoyunun bu konuya dikkatini çekebilmek için önemli çalışmalara imza atan Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM), farkındalık oluşturmak için 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.30'da Point Hotel Ankara'da 'Atık Sektöründe yangın var! Türkiye Dünya'nın Çöplüğü Olmasın' konulu bir toplantıyla konuyu masaya yatıracak. Katkı vermek isteyen ilgili tüm kuruluşların davetli olduğu toplantıda Başkan Vedat Kılıç, 'acil önlem paketini' açıklayacak.

Türkiye'ye dileyen yabancı firmanın atık kağıt ihraç edebildiğini belirten Başkan Vedat Kılıç, "Bunu bir kritere bağlamamız gerekmektedir. Bunun en güzel örneği, Çin hükümetinin uyguladığı yeşil belge zorunluluğudur. Bu bize, ülkemize her önüne gelenin atık ithal etmesini zorlaştıracak ve ithal edilen kalitesiz atıkların önüne geçecektir. Ayrıca bu belge ile atığın kim tarafından getirildiğinden yola çıkarak bu atığı takibi bakanlık tarafından yapabilecektir" dedi.

Siyasi desteğe ihtiyacımız var

Başkan Kılıç ayrıca TÜDAM'ın bir diğer önerisini şöyle özetledi. "Öncelikle toplanamayan ve çöpe giden ambalaj atıklarının toplanabilmesi için gerek kanunda gerekse yönetmeliklerde belirtilen bu maddelerin sahada karşılığını bulması gerekiyor. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığını ve biz sektör temsilcilerinin bir araya gelip sürdürülebilir bir atık ithalat politikası izlenmesinin yolları aranmalıdır. Bu anlamda çok ciddi siyasi desteğe ihtiyacımız vardır." - ERZURUM