Tuchel, Lukaku'nun Chelsea'nin Aradığı Profile Uyduğunu Açıkladı

Chelsea teknik patronu Thomas Tuchel, basın toplantısında kulübünün Romelu Lukaku'yu transfer etmekle ilgilenip ilgilenmediği konusunda yorum yapmadı, ancak Maviler'in topu tutabilecek güce sahip ve kaleye arkası dönük oynayabilecek bir forvet için seçeneklere baktığını açıkladı.