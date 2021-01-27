Tuchel, Chelsea'deki ilk maçından bir puanla ayrıldı
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Tuchel, Chelsea'deki ilk maçından bir puanla ayrıldı

27.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:14
Tuchel, Chelsea'deki ilk maçından bir puanla ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

Frank Lampard'ın yerine dün teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel, Chelsea'nin başında çıktığı ilk lig sınavından bir puanla ayrıldı.

Tuchel, selefi Lampard'ın son 13 lig maçında ilk onbirde başlattığı ve kaptanlık verdiği Mason Mount'u 82. dakikada oyuna aldı.

Bu beraberlikle son 9 lig maçından 8 puanla ayrılan Chelsea, 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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