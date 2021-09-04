TÜBA-Rabi Medrese'de "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli" gerçekleştirildi
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TÜBA-Rabi Medrese'de "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli" gerçekleştirildi

TÜBA-Rabi Medrese'de 'Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) ev sahipliğinde, Anadolu Mektebi'nin organizasyonuyla düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" programı çerçevesinde planlanan "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli" TÜBA-Rabi Medrese'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) ev sahipliğinde, Anadolu Mektebi'nin organizasyonuyla düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" programı çerçevesinde planlanan "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli" TÜBA-Rabi Medrese'de gerçekleştirildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, koodinatörlüğünü Prof. Dr. Sami Güçlü'nün yaptığı ve on yıldır devam eden Anadolu Mektebi'nin 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde programladığı "Gönül Köprüsü İstanbul", edebiyat söyleşileri ile İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'ndaki "Mustafa Kutlu Paneli", İnsan ve Medeniyet Hareketi'ndeki "Cengiz Aytmatov Paneli" ve TÜBA-Rabi Medrese'deki "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli"nden oluştu.

Panele, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar da katıldı.

Düşünce, sanat ve kültür hayatında etkileri olan ve edebiyata katkı sunan yazarların eserlerinin okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve düzenlenen panellerle dinleyicilere aktarılması temeline dayalı okuma çalışmalarını sürdüren Anadolu Mektebi, bulundukları ülkede farklı kültür yapısı içinde yetişseler de yerli ve milli değerleri tanıyan, sahip çıkan ve vatanına, milletine, ailesine bağlı gençler yetiştirmek amacıyla "Gönül Köprüsü Okuma Programı"nı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya ve ana dili Türkçe olan öğrencilere hitap etmek üzere dört ülkede okumalar başladı. Okumaların tamamlanmasıyla Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile Adıyaman, Ankara, Düzce ve Hatay'dan gelen öğrenci ve sorumlu öğretmenlerden oluşan 60 kişinin katıldığı İstanbul Programı oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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TÜBA-Rabi Medrese'de "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov Paneli" gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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