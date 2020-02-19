TÜBA Başkanı Şeker: Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı

19.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:27

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi, TÜBA ve Afyonkarahisar Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (AFJET) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli düzenlendi. Programa TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: DHA

Panelde konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, jeotermal konusunu konuşmak için özellikle Afyonkarahisar'ı seçtiklerini söyledi. Şehirde sağlıktan tarıma, sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede jeotermal kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Afyonkarahisar jeotermalde örnek gösterilen ve sistemi entegre olarak kurgulayıp geri dönüşümü ve çevreyi düşünerek hareket eden, ülkemize ve dünyaya örnek gösterilecek bir uygulama içerisinde. O yüzden jeotermal konusunu konuşmak için ülkemizdeki en güzel yer Afyonkarahisar olur" dedi.ENERJİ AÇIĞI KALMADIAfyonkarahisar'ın sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif bir görev yürüten jeotermal kaynağının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şeker, şunları kaydetti: "Jeotermalden daha iyi, daha uzun süreli nasıl istifade edebiliriz? Sürdürülebilirlik anlamında neler yapabiliriz? Bunları konuşmuş olacağız. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız. Bunların her biri birbirini tetikleyen, birbirini destekleyen ve birbirini etkileyen unsurlar ki el birliğiyle bizler de stratejik planda yer alan, Türkiye'nin öncelikli Ar-Ge alanları içerisinde bulunan bu enerji paydasında çalışma grubumuzla rüzgardan nükleere, güneşten doğalgaza, jeotermalden kömüre kadar tüm kaynaklarımızı multidisipliner bakışla hibrit enerjiyle yeni bio-enerji kaynaklarıyla daha iyi, daha verimli ve daha ucuz nasıl yapabileceğimizin peşindeyiz."'JEOTERMAL ENERJİYİ BOŞA HARCAMIYORUZ'Vali Mustafa Tutulmaz da, Afyonkarahisar'da enerjinin boşa harcanmadığını ve verimli kullanıldığını vurguladı. Vali Tutulmaz, "Biz jeotermal sudan çıkmasıyla beraber elektrik enerjisi üretiyoruz. Merkez ve Sandıklı'da 40 bine yakın konut eşdeğeri yer ısıtıyoruz, 1200 dönümlük bir jeotermal sera ısıtıyoruz, otellerde ve turizmde kullanıyoruz ve yüzde 92'lik bölümünü de merkezde yeniden reenjeksiyon sistemiyle geri gönderiyoruz. Bu durum hem enerjimizin boşa harcanmamasını hem de bir kaynaktan birçok alanda verim elde etmemizi sağlıyor. Üniversite hastanemizde 150 yataklı jeotermal suyla fizik tedavi rehabilitasyon bölümü verimli şekilde çalışıyor ve 10 aylık zamana kadar hastalar için gün verilebiliyor. Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız termal kentle birlikte inşallah Afyonkarahisar'ın jeotermalinin de sağlıkta çok verimli bir şekilde kullanıldığını hep beraber göreceğiz ve Türkiye'mizin gurur duyacağı önemli bir kazanımı da inşallah sağlık alanında gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.