Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız." dedi.

Şeker, TÜBA 55. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında, bilim insalarını ulusal anlamda kurumsal olarak temsil etmeye çalıştıklarını, uluslararası alanda ise sıkı iş birlikleriyle faaliyet göstermeye gayret edeceklerini söyledi.

Akademinin kuruluş sürecine ve ilkelerine değinen Şeker, Türkiye'yi daha müreffeh seviyeye çıkarmak için bilim ahlakıyla paydaş kuruluşlarla iş birliği yapmak durumunda olduklarını vurguladı. Şeker, "Bunun uluslararası ayağını da şekillendirmeliyiz. Türk diasporasının temsilcilerini Akademiye kazandırmak ve üst düzeyde onlardan istifade etmek ve ülkenin öncelikli projelerine desteklerini artırmak için ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler yürüteceğiz." diye konuştu.

Şeker, Türkiye'nin acımasız bir rekabetin ortasında yer aldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız."

Başkanın konuşmasının ardından, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen "TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat" adına bir anma konuşması yaptı. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu ise "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" temalı konferans verdi.

Konferansın ardından Genel Kurul basına kapalı devam etti.

