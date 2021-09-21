TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 7. kez

Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un da katılacağı 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası tek devreli lig usulüyle 23 Eylül'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda başlayacak.

TSYD İzmir Şubesi'nin bu yıl 7. kez düzenleyeceği Voleybol turnuvasının tanıtım toplantısı, Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir restoranda yapıldı. Bu sene 7. kez düzenleyecekleri turnuvada sağlık sponsorlarının Medicana International İzmir Hastanesi olduğunu hatırlatan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvaya 7 sene önce şubenin asbaşkanı Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını ifade etti.

Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldiği ifade eden Okumuş, "Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır" dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Evren Yılmaz da spor şehri olan İzmir'de bin 150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi. Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bu tarz organizasyonlar şehre renk katan organizasyonlar. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu da Covid-19 salgını boyunca da voleybol faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, 7. kez yapılacak TSYD turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

"Yurtdışından talep var"

Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TSYD turnuvasının sezon öncesi kendileri için büyük fırsat olduğunu, organizasyona yurt dışından da katılım yönünde taleplerin olduğunu hatırlattı. Covid-19 salgınının ardından turnuvanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini aktaran Turan, "İyi olan kazansın" dedi.

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de organizasyonu düzenleyen başta TSYD İzmir Şubesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Biletler ücretsiz

23 Eylül Perşembe gününden itibaren her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyon, iki doz Covid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkması şartıyla ücretsiz takip edilebilecek.

Turnuvanın maç programı şöyle:

23 Eylül Perşembe

14.00 Altekma-Ziraat Bankkart

17.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

24 Eylül Cuma

14.00 Altekma-Arkas Spor

17.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor

25 Eylül Cumartesi

14.30 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 Arkas Spor-Ziraat Bankkart - İZMİR

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