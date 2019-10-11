Tsyd izmir'den 5'inci voleybol şöleni

11.10.2019 12:10

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5'inci TSYD İzmir Erkekler Voleybol Turnuvası, 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın ter dökeceği Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada Arkasspor, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor yer alacak. Organizasyonla ilgili Güzelbahçe'de düzenlenen basın toplantına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şube yönetimi, TSYD Genel Merkezi yöneticileri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, turnuva ana sponsoru Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, turnuvanın destekçilerinden Firuz Özçekici ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcisi Emre Şahin katıldı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, dernek yönetimine geldiklerinden bu yana ciddi faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Her şeye rağmen futbol ve voleybol turnuvalarımızı sürdürerek geleneksel hale getirdik. Turnuvamız voleybol camiasının da benimsediği bir organizasyon oldu. Sağ olsun geçen yıl olduğu gibi Cihan Aktaş, bu yıl da hiç düşünmeden sponsorluk teklifimizi kabul etti. İzmir sporuna ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu turnuva İzmir'in bir markası oldu. Gelecek yıl yalnızca erkeklerde değil, kadınlarda da bir voleybol turnuvası yapmak istiyoruz" dedi. Başkan Okumuş, turnuva sponsorları Cihan Aktaş ve Firuz Özçekici'ye birer plaket verdi.

Kaynak: DHA

17 Ekim'deki Galatasaray-Bursa BŞB maçıyla başlayacak turnuvanın programı şöyle: 17 Ekim Perşembe: 14.00 Galatasaray-Bursa BŞB16.00 Arkasspor-İstanbul BŞB18 Ekim Cuma: 14.00 İstanbul BŞB-Galatasaray16.00 Bursa BŞB-Arkasspor19 Ekim Cumartesi:13.00 Arkasspor-Galatasaray15.00 Bursa BŞB-İstanbul BŞB