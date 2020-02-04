TSYD Bursa Şubesi İl Tertip Komitesi'ni ağırladı

04.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:54

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BAKSF) İl Tertip Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin misafiri oldu.



Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BAKSF) İl Tertip Komitesi her pazartesi günü gerçekleştirdiği olağan toplantısını, TSYD Bursa Şubesi sosyal tesislerinde yaptı. Komitenin başkanlığını yapan Futbol Bursa İl Temsilcisi Mustafa Beşen'in liderlik ettiği toplantıya komite başkan yardımcısı ve Nilüfer Kulüpler Birliği Başkanı Samet İlhan, başkan yardımcısı ve Fidyekızıkspor Kulübü Başkanı Ümit Kurt, başkan yardımcısı ve Saha Komiserleri Derneği Bursa Şubesi Genel Sekreteri Kazım Akçay, İnegöl Futbol Temsilcisi Osman Gümüş, İl Hakem Kurulu üyeleri Hasan Gerilmez, Aşkın Değirmenci ve İrfan Doğaç, Türkiye Antrenörler Derneği Bursa Şubesi Saymanı Mehmet Şengeldi, Türkiye Antrenörler Derneği Bursa Şubesi Genel Sekreteri Cemil Karpuzoğulları, Türkiye Antrenörler Derneği Bursa Şubesi üyesi Ahmet Avcı, Orhangazi Futbol Temsilcisi Müjdat Gürsoy, 1947 Çekirge İdman Yurdu Spor Kulübü yöneticisi İzzet Baltacıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyesi Şükrü Koskale,Selimspor Başkanı Saim Apak, Gürsu Belediyespor antrenörü Emrah Altunel, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesi Dursun Aşkın, İznikspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Önder Öncü, Panayırspor antrenörü Özmen Kaya ve yönetici Hakan Akçagöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Adem Çelik ile organizasyonun ev sahipliğini üstlenen TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi katıldı.



Haftanın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantının ardından konuşan Bursa Futbol İl Temsilcisi ve İl Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Beşen, ev sahipliğinden dolayı TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'ye teşekkür ederken, Ekmekçi de Bursa'daki amatör futbolun önemli aktörlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA