TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti
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TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti

TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata ve beraberindeki yönetim, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Başkan Ata, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dernek Başkanı Ercan Ata, deftere şunları yazdı:

"Atam Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak, emanet ettiğiniz ülkemizde, söylediğiniz gibi 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için üzerimize düşen görevi ziyadesiyle yapacağımıza emin olabilirsiniz. Yolumuz sizin yolunuzdur. Saygılarımla." - ANKARA

TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti
TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti
TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti
TSYD Ankara Şubesi'nden Anıtkabir ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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