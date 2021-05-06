TSYD Adana Şubesinde yönetime üç yeni isim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSYD Adana Şubesinde yönetime üç yeni isim

TSYD Adana Şubesinde yönetime üç yeni isim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube yönetiminde üç ismin istifasının ardından yedek listeden Eren Bozkurt, Murat Karaman ile Mehmet Tarık Akçan yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube yönetiminde üç ismin istifasının ardından yedek listeden Eren Bozkurt, Murat Karaman ile Mehmet Tarık Akçan yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde gerçekleşen toplantının ardından görev bölümü de yapıldı. Buna göre AŞ başkanlıklara Tevfik Dinçkalmış ve İrfan İşisağ, yönetim kurulu sekreterliğine Adnan Kulak, mali işler sorumluluğuna Mehmet Tarık Akçan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Eren Bozkurt ile Murat Karaman getirildi.

TSYD Adana Şube Başkanı A.Kurtul Çakın, geride kalan görev sürelerinde önceki üç yılda olduğu gibi yine birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Çakın, Balıkesirspor maçında stat girişinde yaşanan olaylara ilgili de açıklamada bulunarak, "Yapılan görüşmeler neticesinde olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atıldı. Sağduyuyla hareket edip sorunların çözümü için yetkililerle bir kez daha görüşeceğiz. Unutulmamalıdır ki; müsabakalar için yapılan akreditasyonlarda tek yetkili kurum Türkiye Spor Yazarları Derneği'dir. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin akredite etmediği hiçbir kişi müsabakalara giremez" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz'
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz"
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Burak Sergen Yıldız Tilbe Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Muslera Cyle Larin Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSYD Adana Şubesinde yönetime üç yeni isim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:12:11. #1.14#

title