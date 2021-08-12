TŞOF Başkanı Apaydın'dan tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TŞOF Başkanı Apaydın'dan tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneri

TŞOF Başkanı Apaydın'dan tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneri
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek, sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamalarının...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek, sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamalarının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, kara yollarında yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere değinerek, Türkiye'de yurt içi yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının kara yollarında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Taşımacılığın kara yollarında yapılması, araç sayısının hızla artması, sürücülerin eğitim eksiklikleri ve çalışma koşullarının kazalarda etkili olduğuna işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Rekabet halindeki iş dünyasında, şoförler bir işten dönünce yeterince dinlenmeden diğerine koşuyor. Bu durum da hataya neden oluyor. Her ne kadar yasal düzenlemelerle çalışma ve dinlenme saatleri belirlenmişse de seyahat süresince rahat bir dinlenme ortamının olmadığı aşikar. Yorgunluk ve uykusuzluk, birçok trafik kazasını doğrudan veya dolaylı etkiliyor."

Trafik kurallarıyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Apaydın, son yıllarda ticari taşıt kullanan şoför temininde sorunlar yaşandığını, yeni şoförlerin yetişmediğini belirtti.

Apaydın, 65 yaş şartı nedeniyle yaşını dolduranların belgelerinin iptal edildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli. Bunun için de sağlık raporu ile refleks, göz muayenesi gibi kontroller yapılıp mesleklerini yapmaları sağlanmalı. Tecrübeli şoför açığının kapanması için bu düzenlemelere ihtiyaç var. Hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, uyarı levhalarının daha görünür ve büyük olması, ceza puanlarının 20'den 10'a, toplamda 100'den 200'e çekilmesi tecrübeli şoför esnafımızın işinin başında kalmasını sağlar. Çünkü çoğu şoförün sürücü belgeleri ceza puanı nedeniyle geri alınmakta ve bu arkadaşlarımız araç kullanamıyor. Kazalara doğrudan etkisi olmayan (belge eksikliği gibi) kural ihlalleri için ceza puanlarının düşürülmesi şoför açığının kapatılmasına yardımcı olur. Şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamaları sağlanmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Merve Çoban Metin Oktay Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TŞOF Başkanı Apaydın'dan tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:36:14. #1.14#

title