TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
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TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu

TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin savunma sanayideki yükselişi sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni silahlar da katılmaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen törenle TSK'ye teslim edilen AKINCI TİHA'nın ilk uçuşu sırasında görsel şölen oluştu.

Türkiye, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltarak, sektörün ana oyuncularından biri haline gelmek adına yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Türk Savunma Sanayisinin uzun süredir merakla beklediği AKINCI TİHA da bugün düzenlenen törenle, Mehmetçiğin kullanımına verildi.

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

25 SAAT 46 DAKİKA HAVA KALDI

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

UYDU VASITASIYLA KOMUTA EDİLECEK

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu - Haberler Ekonomi
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