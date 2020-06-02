TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almak için ilk başvuru Bursa Çimento'dan Bursa Çimento Fabrikası Covid-19 salgınıyla ilgili aldığı tedbirleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile taçlandırıyor.

Bursa Çimento Fabrikası Covid-19 salgınıyla ilgili aldığı tedbirleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile taçlandırıyor. 001 belge numarası ile TSE' ye ilk başvuru yapan ve bu kapsamda denetlenen ilk sanayi işletmesi olan Bursa Çimento denetimlerden başarı ile çıktı.

Bura Çimento Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesini belgelemek üzere uluslararası kalite belgesi standartında olan TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi 'ni almak için ilk başvuran sanayi şirketlerinden biri oldu.

TSE uzman denetçileri tarafından bugün fabrikada kapsamlı bir denetim yapıldı. Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü Osman Nemli salgının ilk gününden itibaren aldıkları tedbirlerle çalışanların ve onların ailelerinin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözettiklerini söyledi.

Salgın hastalıkla mücadele yönünde çok kapsamlı çalıştıklarını belirten Osman Nemli "aldığımız tedbirleri, yaptığımız güvenilir ve hijyenik üretimin standartlara uygunluğunun belgelendirilmesini de istedik. Covid -19 Güvenli Üretim Belgesini ilk alan sanayi işletmesi olarak öncülüğümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz " dedi. - BURSA

Kaynak: İHA