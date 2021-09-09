TSE Başkanı Adem Şahin, Bursa'da standardizasyon seminerine katıldı Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Türk markalarının hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Türk markalarının hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir. Biliyoruz ki güçlü ülke; standardı olan, standartları belirleyen ülkedir." dedi.

Şahin, kentte TSE öncülüğünde bir otelde düzenlenen standardizasyon konulu seminerde, Enstitünün 67 yıldır ülkenin rekabet gücünü artırırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını söyledi.

Enstitünün, vatandaşların yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, ülke sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetlerle piyasayı dengelediklerini kaydetti.

TSE'nin güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde ekonomi için stratejik önemi haiz milli ve köklü bir kurum olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz. Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Türk markalarının hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir. Biliyoruz ki güçlü ülke; standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. Standardı, belirleyen ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz."

Sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içİnde olmasını temenni ettiklerini dile getiren Şahin, "TSE olarak bizler, tüm paydaşlarımızın standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar ile bir araya geliyor, ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Bursa Vali Yardımcısı Ali Serdar Cevheroğlu ve Bursa Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da standardizasyonun önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Seminer, alanında uzman konukların katılacağı oturumlarla gün boyu devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca