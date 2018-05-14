Trump'tan Çinli Şirketi Kurtarma Talimatı

ABD Başkanı Trump, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtti.

Trump'tan Çinli Şirketi Kurtarma Talimatı

ABD Başkanı Trump, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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