Trump'tan Çinli Şirketi Kurtarma Talimatı
ABD Başkanı Trump, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com