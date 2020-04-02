Trump, ABD'de yurt içi uçuşları durdurmayı değerlendiriyor
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.
02.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:17
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com