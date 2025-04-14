TRT Spor Yıldız CANLI izle! Fenerbahçe – Galatasaray maçı CANLI izleme linki!
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü maçı Fenerbahçe - Galatasaray arasında yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kim elendi, turu kim geçti (Voleybol)?
Sultanlar Ligi finalinin adını belirleyecek Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final son maçı 14 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kim elendi, turu kim geçti (Voleybol)?
FENERBAHÇE GALATASARAY SERİSİ KAÇ KAÇ?
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler ikinci maçı 3-1 kazandı. Melissa Vargas'ın 26 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından seride durum 1-1' getirmişti.
FENERBAHÇE GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız üzerinden şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.