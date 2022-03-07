TRT Spor canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TRT Spor HD canlı izle!

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

7 Mart 2022 Yayın Akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Haber Bülteni

07:15 Sağlıklı Spor

07:20 2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI

09:15 Haber Bülteni

09:30 2021-2022 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ KARŞ."FENERBAHÇE BEKO-SEMT77 YALOVASPOR"

10:55 DÜNYA SNOOKER TURU (Canlı)

13:30 Haber Bülteni

13:45 Bir Seçenek Daha Var

14:05 Spor Takvimi

14:10 NBA Özetler

14:25 Süper Spor

14:55 2021-2022 AXA SİGORTA EFELER LİGİ ''ARKAS SPOR- SORGUN BLD.'' (Canlı)

16:45 Haber Bülteni

17:00 2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI

17:55 2021-2022 SEZONU MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ KARŞ. "KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR - HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ" (Canlı)

18:45 SPOR SÖZLÜĞÜ

18:50 Spor Takvimi

18:55 2021-2022 SEZONU MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ KARŞ. "KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR - HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ" (Canlı)

19:45 Spor Atlası

19:55 DÜNYA SNOOKER TURU (Canlı)

22:30 Haber Bülteni

22:45 Bir Seçenek Daha Var

23:05 2022 PEKİN KIŞ PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA BUGÜN

23:30 2021-2022 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ KARŞ." PINAR KARŞIYAKA-YUKATEL MERKEZEFENDİ BLD. BASKET"

TRT SPOR CANLI İZLE! (LİNK)

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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